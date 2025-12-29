En la mañana de este lunes fue reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona agreste en jurisdicción del municipio de Maicao, La Guajira.

La víctima es una persona de sexo femenino, que presentaría aparentes signos de violencia en varias partes de su humanidad.

El cadáver fue encontrado a la altura del kilómetro 53, sobre la Troncal del Caribe, en el tramo Cuatro Vías-Riohacha.

Se conoció que residentes del sector y transeúntes divisaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para realizar los actos urgentes e inspección. El cadáver fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local, para establecer la identidad de la víctima y las causas reales de la muerte.

