Desde tempranas horas de la madrugada de este martes 26 de mayo, comunidades mantienen bloqueos en vías estratégicas de La Guajira.

La primera protesta se concentra en la vía Riohacha-Palomino, a la altura del kilómetro 80, sector de Arrollo, en el puente de la Mula, área rural de la capital del departamento, donde comunidades afrodescendientes se manifiestan en contra de la regulación expedida por el Gobierno Nacional, con el Decreto 0514 del 19 de mayo de 2026, que precisa y delimita el territorio ancestral de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta para los pueblos indígenas.

La normativa reconoce 348 espacios sagrados y dicta directrices de protección ambiental y cultural.

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El paso de vehículos es intermitente para personas priorizadas, la comunidad exige diálogo con las autoridades departamentales y nacionales para garantizar el respeto por el derecho de los territorios.

Otros bloqueos

En la vía entre La Paz (Cesar) y el municipio de San Juan del Cesar, a la altura de la entrada de La Jagua del Pilar, la comunidad exige mejoras en el servicio de energía por los constantes cortes atribuidos a la empresa prestadora del servicio Air-e.

De igual manera, en la vía Riohacha – Paraguachón, sector Cruce de Mayapo, comunidades indígenas solicitan presencia de funcionarios del ICBF, por el término de contratos.

Personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de La Guajira, permanece en los lugares de las protestas.