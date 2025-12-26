El comandante de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba, coronel Elkin Corredor Rueda, informó que durante la celebración de estas navidades hubo una reducción en la ocurrencia de delitos en comparación con el año anterior.

Si bien hubo un homicidio con arma cortopunzante en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, donde además lograron la aprehensión del autor de este hecho, las cifras por ese delito en este diciembre 2025 son menores en un 50 % en comparación con la vigencia anterior, “lo que representa cinco vidas salvadas frente al mismo período del año anterior, cuando se presentaron 10 casos”, sostuvo el oficial.

En materia de lesiones personales, durante el día de Navidad no se registraron casos, pero en el mes van 19, siete menos que en el 2024, además han sido incautadas cinco armas de fuego y una cortopunzante este 24 de diciembre.

En lo que a accidentalidad se refiere las cifras sí son un poco desalentadoras: tan solo en las celebraciones de Navidad se registraron seis casos que dejaron dos fallecidos y cuatro heridos, lo que representa un incremento del 100 % en muertes por siniestros viales frente al mismo periodo de 2024.

Para atender casos relacionados con el uso indebido de pólvora, alteración de la tranquilidad y comportamientos contrarios a la convivencia, la Policía recibió 174 llamadas en esta Navidad.

Los casos de violencia intrafamiliar registran una reducción del 80 %.

Han incautado en este diciembre 50 botellas de licor adulterado con estampilla falsa y 440 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Los lesionados con pólvora, que ya suman 21 casos con los cinco ocurridos en las últimas 24 horas, siguen siendo bajos en comparación con los de la misma fecha en el 2024, que fueron 33.

El coronel Corredor Rueda sostuvo que el Departamento de Policía Córdoba con estos hechos reafirma su compromiso con la vida, la seguridad y la convivencia, e invita a la ciudadanía a continuar celebrando con responsabilidad, respeto y solidaridad.