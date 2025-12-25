Un hombre muerto, otro herido, además de daños materiales en vehículos particulares, es el saldo que dejan tres accidentes de tránsito que se registraron la madrugada de este jueves 25 de diciembre en vías del departamento de Córdoba.

La víctima mortal fue identificada como Ferney Ruiz, quien a eso de la 1:00 de la madrugada transitaba en su motocicleta por la vía Chinú-San Andrés de Sotavento, y a la altura de la termoeléctrica, al parecer por llevar exceso de velocidad, se salió de una curva y terminó accidentado y perdió la vida en ese sitio.

Ruiz era nativo del municipio de Chinú, residía en la vereda San Mateo.

En ese mismo tramo vial se registró el accidente de un vehículo negro de placas HKZ-032 que en una curva también se salió de la vía cerca de un motel.

Las autoridades investigan las causas de este evento vial y no descartan que sus ocupantes estuvieras bajo los efectos del alcohol, además de que la vía presenta un avanzado estado de deterioro.

Se desconoce, de momento, cuántos son los heridos y qué lesiones sufrieron.

Otro de los eventos viales fue en el municipio de Tuchín, en el sector conocido como la Loma de los Muertos, donde un joven que conducía una motocicleta no se percató de que en la vía un ciudadano arreglaba su vehículo que estaba varado y terminó atropellándolo. Uno de los lesionados fue remitido a una clínica en la ciudad de Sincelejo.