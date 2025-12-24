El Parque Centenario, el ícono arquitectónico construido en honor a los primeros 100 años de Independencia de Cartagena, en 1911, volvió a abrir sus puertas luego de dejar atrás el abandono al que fue sometido.

La reapertura, tras una inversión de 2.094 millones de pesos, se produjo con una ceremonia que lideró el alcalde Dumek Turbay Paz, acompañado por el gabinete distrital, y juntos recorrieron este martes 23 de diciembre cada uno de los rincones que nuevamente respiran la grandeza.

“Este parque es la nueva bandera de la transformación de Cartagena. Un nuevo pulmón y corazón familiar tras décadas de ser un parque tenebroso, inseguro y oscuro. Es inconcebible que este parque, que siempre estuvo aquí, siempre se le haya dado la espalda”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El Parque Centenario vuelve a lucir su imponente obelisco y bustos de los próceres completamente restaurados, zonas verdes recuperadas, 29 modernos módulos para los tradicionales libreros, honrados como nunca por su aporte a la cultura cartagenera; una pista de patinaje y cancha múltiple transformadas e iluminación nueva y una fuente con show de colores que podrá disfrutarse hasta las 10:00 de la noche.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

Desde ahora, la cuna de múltiples campeones mundiales de patinaje, como Berenice Moreno, Jercy Puello y Cecilia “la Chechy” Baena, podrá recibir de manera simultánea a las escuelas de iniciación del IDER y otros 12 clubes que venían practicando en la pista en medio de precarias condiciones y por turnos, que ya son asunto del pasado.

La reconstrucción del Parque Centenario, tras años de abandono y oscuridad que lo convirtieron en foco de improvisados cambuches, fue liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación —IDER—, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), la Secretaría de Turismo, el Establecimiento Público Ambiental (EPA); y la Secretaría de Hacienda, responsables de recuperar un espacio llamado al bienestar colectivo, la salud, el deporte, la convivencia, el sano esparcimiento y epicentro ideal para la niñez, jóvenes y sus familias.

Moisés Álvarez, historiador y director del Museo Histórico de Cartagena, sostuvo que el Parque del Centenario se constituye en una de las piezas esenciales de la memoria urbana de la ciudad, de la cultura de sus gentes, de su patrimonio y, por supuesto, de la vida cotidiana de la ciudad durante 114 años.

“El Parque del Centenario viene a ser el reconocimiento de un hecho esencial, como la Independencia de Cartagena, pero también es el sitio por donde discurre la memoria de la cultura popular cartagenera durante más de un siglo. Su principal elemento, El Obelisco, es un homenaje a los firmantes del Acta de Independencia de 1811. Tanto el parque, como el monumento, son obra del arquitecto cartagenero Luis Felipe Jaspe, gran transformador de la ciudad, desde su casco antiguo hacia la modernidad. Él fue el mismo autor de la Torre del Reloj, Monumento a la Bandera y muchos otros monumentos”, destaca Moisés Álvarez.