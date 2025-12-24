Como un regalo de Navidad recibieron los habitantes de los barrios Sevilla, Los Andes y El Socorro, en la ciudad de Sincelejo, el anuncio de mejoramiento de unos tramos viales de dichos sectores.

La buena nueva, con música de banda incluida, se las llevó la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, pues es el gobierno departamental el que invertirá 60 mil millones de pesos en este proyecto que han denominado Calles de Primera.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, también estuvo en el recorrido por los tres barrios que se estrenan con esta millonaria inversión que no solo mejora la malla vial sino que también incluye saneamiento básico.

De acuerdo con la información entregada por la mandataria de los sucreños, el proyecto contempla la intervención de 36 tramos viales, equivalentes a 9 kilómetros, en zonas que durante décadas presentaron dificultades de movilidad y redes de servicios deterioradas, afectando la calidad de vida de sus habitantes.

“Estas calles van a ser totalmente nuevas. Vamos a hacer también su saneamiento básico de acueducto y alcantarillado. Serán calles de primera para Sincelejo, porque Sincelejo se lo merece todo, y esto es posible gracias a la llave Alcaldía–Gobernación. La ejecución del proyecto contempla la vinculación de mano de obra del sector, para que las mismas comunidades puedan participar en las obras que se realizan en sus barrios”, dijo la gobernadora.

Por su parte el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, resaltó la articulación institucional para el desarrollo del proyecto y su impacto en la ciudad.

Los moradores y comerciantes de los barrios que se verán beneficiados con este proyecto agradecieron por haberlos tenido en cuenta.