Una masacre acabó con una familia en Río de Oro, Cesar, el pasado 20 de diciembre cuando la menor de edad regresaba de una novena junto a su madre y la pareja de esta. Fue allí cuando fueron amedrantados por hombres armados que les dispararon en varias ocasiones causándoles la muerte a dos de los tres al instante. Más tarde, la niña de 12 años también fallecería.

Según la Policía, el crimen se registró hacia las 9:46 de la noche del sábado pasado en el corregimiento de Morrison. Allí individuos dispararon contra Anderson Rocha Núñez que se movilizaba en una motocicleta junto a su pareja sentimental, Nelly Geraldine García Mejía, y la menor, Melissa López García.

La niña sobrevivió al ataque armado y alcanzó a ser trasladada al hospital Álvaro Rodríguez González del municipio de San Martín, donde fallece.

Un día después de la masacre, la Policía ya trazaba las primeras hipótesis del hecho de sangre que enlutó la población cesarence. Quien habló al respecto fue el teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante del Departamento de Policía Cesar, quien en su momento indicó que, “estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona”.

De igual manera, el oficial agregó que, “de manera inmediata se dispuso un equipo especial de investigación criminal e inteligencia con el propósito de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este hecho”.

Dichas investigaciones ya dan los primeros resultados, según declaraciones del coronel William Morales, comandante de la Policía del Cesar, con el medio local Cacica Noticias el ataque tenía como blanco a Anderson lo que le da sentido a la primera hipótesis de las autoridades.

“El día 20 de diciembre, aproximadamente a las 9:45 de la noche, en el corregimiento de Morrison, se presenta un hecho de sangre en el cual sujetos armados realizan varios disparos contra la humanidad de un hombre que iba acompañado de su compañera sentimental y una menor de edad”, recapituló el coronel al medio en mención.

El comandante también recordó que en la zona hacen presencia el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, además de presencia del ELN y, en menor proporción, disidencias de las Farc.

Rocha Núñez presentaba antecedentes judiciales por tráfico y porte de armas lo que les permite inferir ciertamente que el objetivo del atentado era el hombre.

“Esto nos indica que, efectivamente, el hecho iba direccionado contra su humanidad”, aseguró el coronel Morales.