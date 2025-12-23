Nuevos detalles se conocen alrededor del doble homicidio registrado al mediodía del pasado lunes 22 de diciembre en el barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, cometido por criminales en motocicleta que llegaron hasta una tienda de razón social La Unión y atentaron contra personas que estaban en el lugar.

Producto del tiroteo resultaron muertos Luis Gabriel Díaz Tapias, de 42 años, y Aldair Junior Roldán Santiago, con la misma edad. Mientras que en el mismo ataque las balas alcanzaron a Carlos Enrique Díaz Arias, de 35 años, quien resultó lesionado en diferentes partes del cuerpo.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que se estaban adelantando las investigaciones correspondientes, con apoyo de la Fiscalía, para determinar “si corresponde a un tema de retaliaciones por el control de las rentas ilícitas o alguna otra actividad”.

“En este momento se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron estos lamentables hechos que dejaron dos personas fallecidas”, dijo Camelo.

Así mismo confirmó que una de las víctimas fatales, en este caso Luis Gabriel Díaz Tapias, era el padrastro de Neider Yesid Posso Barraza, alias Curri o El Pequeño, quien había sido víctima de un atentado a bala horas antes en el mismo sector, hecho que fue asociado a las disputas entre ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’ por el control territorial para ejecutar actos ilícitos.

“Debemos decir que estamos investigando la correlación con un atentado que le hicieron a otro ciudadano en ese mismo sector en horas de la madrugada, en el cual uno de los occisos tenía una relación de padrastro e hijastro con el herido, y estamos investigando si corresponde a un tema de retaliaciones por el control de las rentas ilícitas o alguna otra actividad”, agregó.

El caso

Según lo manifestado por habitantes del sector, las víctimas se encontraban sentadas a las afueras de la tienda, consumiendo bebidas embriagantes, cuando al lugar arribó una motocicleta con dos sujetos a bordo y uno de estos las impactó con proyectil de arma de fuego en repetidas ocasiones. Díaz Tapias y Roldán Santiago terminaron muertos. Estos dos hombres eran los que, al parecer, ingerían licor en el lugar.

En el caso de Carlos Díaz Arias, quien sería mototaxista de oficio, habría llegado a la tienda a comprar un producto y quedó en medio de la línea de fuego.