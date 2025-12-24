Un intento de atraco en el barrio Alcibia, en Cartagena, dejó dos hombres gravemente heridos la tarde de este martes 23 de diciembre, luego de que la víctima se defendiera con un arma de fuego en una calle cercana a la avenida Pedro de Heredia.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Metropolitana, los dos hombres se movilizaban en motocicleta cuando intimidaron a una persona con el fin de despojarla de sus pertenencias.

Durante el forcejeo, la víctima se defendió utilizando un arma de fuego y disparó contra los presuntos delincuentes, quienes resultaron heridos en el lugar.

Inicialmente, el hecho fue interpretado como un posible ataque a bala bajo la modalidad de sicariato; sin embargo, las autoridades descartaron esa hipótesis y confirmaron que se trató de un atraco que no salió como los agresores lo esperaban.

Tras el enfrentamiento, los dos hombres fueron trasladados a un centro asistencial. Según el reporte policial, uno de ellos se encuentra en estado de gravedad.

Hasta el cierre de esta edición, no se había emitido un informe oficial definitivo, debido a que unidades de la Sijín y de la Policía Judicial continúan realizando inspecciones técnicas y recopilando información en la zona donde ocurrió el atraco.

No es el primer caso de este tipo que se registra en la zona

Este caso se suma a otro episodio violento registrado apenas 48 horas antes en Cartagena, cuando un robo a un local comercial terminó con tres presuntos delincuentes capturados, uno de ellos herido, tras un enfrentamiento con la Policía.

En ese procedimiento, cámaras de seguridad registraron parte del operativo policial que se desarrolló en el barrio Martínez Martelo, luego de que los sospechosos hurtaran computadores y dinero en efectivo.

Según un reporte oficial del Comando de la Policía, “Durante el intento de hurto se presentó un cruce de disparos, lo que permitió que las patrullas de vigilancia reaccionaran oportunamente y capturaran a los presuntos responsables del hecho, hiriendo a uno de ellos”.