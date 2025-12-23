Un ataque sicarial se registró en horas de la tarde de este martes 23 de diciembre, en el sector El Pueblito, en inmediaciones de la institución educativa La Industrial.

El crimen ocurrió en la parte trasera del plantel educativo, exactamente en el área del mercado, donde la víctima, identificada de manera preliminar como Junior, comerciante de la ciudad de Santa Marta, se encontraba al interior de una camioneta marca Ford, de placas FRT-777, adscrita al tránsito de Barranquilla, vehículo que, según se conoció, sería propiedad de la dueña de una veterinaria ubicada en el sector.

De acuerdo con información de testigos, la propietaria del establecimiento escuchó varias detonaciones de arma de fuego y salió a verificar lo ocurrido. Al acercarse al vehículo, encontró al hombre sin signos vitales dentro de la camioneta, con evidentes heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Las primeras hipótesis indican que Junior habría sido víctima de un atentado sicarial, perpetrado por sujetos armados que huyeron en una motocicleta del lugar tras cometer el ataque. El hombre murió en el sitio de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta llegaron al lugar, acordonaron la escena y activaron el plan candado en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de ubicar a los responsables del homicidio. Entre tanto, personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver y recolectó elementos materiales probatorios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los móviles del crimen ni si la víctima había recibido amenazas previas. La identidad del fallecido se mantiene en verificación, mientras avanzan las labores investigativas.