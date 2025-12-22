Un ataque sicarial se resgistró el pasado 20 de diciembre del 2025 en la calle del cementerio del corregimiento de Guacamayal, jurisdicción del municipio de Zona Bananera, Magdalena.

Según el reporte suministrado por la Policía, la víctima identificada como Luis Antonio Altamar Marin, transitaba por la vía cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó al menos tres disparos a la altura de la cabeza, que le ocasionaron la muerte de manera inmediata.

Durante la acción criminal, una persona que no ha sido identificada resultó herida por una bala perdida y fue trasladada a una clínica privada, donde permanece bajo atención médica.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un plan de búsqueda en la población para dar con los responsables, sin que hasta el momento se lograra capturarlos.

La escena del crimen fue acordonada por la Policía, y posteriormente una comisión del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las investigaciones quedaron bajo el mando de la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación, encargadas de establecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.

“Vamos a indagar con los familiares de la víctima para determinar si había recibido amenazas o si había sostenido algún conflicto que pudiera haber desencadenado el ataque”, indicó un agente judicial encargado del caso.

La Policía y el CTI de la Fiscalía continúan adelantando las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen y capturar a los responsables.