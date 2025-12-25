Las acciones operativas y preventivas que adelantan las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena se ven reforzadas en esta temporada de fiestas decembrinas con la llegada de 250 nuevos patrulleros.

Le puede interesar: La Navidad amanece con tres accidentes y un muerto en vías de Córdoba

Hombres y mujeres entraron desde el martes 23 de diciembre, durante la reapertura del Parque Centenario, a prestar sus servicios en Cartagena, una de las ciudades de Colombia que más atrae turistas tanto nacionales como internacionales.

Los Técnicos Profesionales en Servicio de Policía, formados por la Dirección Nacional de Escuelas, fueron presentados ante el alcalde Dumek Turbay Paz, ante la ciudadanía y líderes comunitarios.

Vea aquí: Reabren en Cartagena el Parque Centenario tras años de abandono

Ellos están acreditados por el Ministerio de Educación por lo que cuentan con todas las capacidad de brindar un servicio cercano a la comunidad, realizar mediaciones policiales y atender casos que permitan garantizar la vida e integridad de las personas, enmarcadas sus acciones en el marco de la Ley, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Cortesía Policía de Cartagena

Con este nuevo personal la Policía Nacional ratifica en Cartagena el compromiso con cada uno de sus integrantes de brindar todas las herramientas y, en el que hacen equipo con los entes territoriales y la comunidad, lo que les exige un trabajo más articulado y enmarcado en el principio de la corresponsabilidad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “de acuerdo al último consejo de seguridad ministerial y al Plan 20 mil, le cumplen, no solo a Bolívar, sino a la ciudad de Cartagena, con la destinación de 250 policías nuevos, recién egresados de las escuelas de formación que van hacer parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, donde se van a beneficiar absolutamente todos los ciudadanos, porque iremos a todos los rincones de la ciudad”.

Lea también: Los anuncios de mejoramiento vial llegaron a Sevilla, Los Andes y El Socorro, en Sincelejo

Por su parte el alcalde Dumek Turbay Paz manifestó que “Cartagena de Indias tiene la tranquilidad de contar con un gran aliado, sin duda el mejor: la Policía Nacional. Extienda este saludo al Director Nacional, a todos los oficiales que dirigen la Policía desde Bogotá y al Gobierno Nacional. A ustedes, decirles bienvenidos y bienvenidas a Cartagena, la súper ciudad que los recibe con agrado”.

En total el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena cuenta en esta temporada de fiestas con 3 mil uniformados no solo para la capital sino también para los municipios que conforman el área metropolitana.