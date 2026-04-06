La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Tránsito Departamental, reportó una significativa reducción en los siniestros viales, lesionados y fallecidos en comparación con la Semana Santa de 2025.

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“La reducción del 70% en los fallecidos en siniestros viales es un gran avance en materia de seguridad vial. Los operativos de control y educación que desplegamos en los principales corredores viales del departamento con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba, nos permitieron aumentar la presencia institucional, persuadir y hoy los resultados se ven”, expresó el Secretario de Tránsito Departamental, Reinaldo Martínez.

Detalló que los accidentes de tránsito pasaron de 13 en 2025 a 3 en 2026; los fallecidos redujeron de 10 en 2025 a 3 en 2026, y los lesionados bajaron de 16 en 2025 a 1 en 2026.

En cuanto a la movilidad departamental, ingresaron a Córdoba 94.903 y salieron 90.407.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de las medidas de prevención, control y acompañamiento implementadas por la Secretaría de Tránsito de Córdoba, en articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y demás autoridades competentes.