Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Tránsito Departamental, reportó una significativa reducción en los siniestros viales, lesionados y fallecidos en comparación con la Semana Santa de 2025.

Leer también: La Alcaldía de Montería indaga presunto caso de violencia escolar en centro educativo privado

“La reducción del 70% en los fallecidos en siniestros viales es un gran avance en materia de seguridad vial. Los operativos de control y educación que desplegamos en los principales corredores viales del departamento con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba, nos permitieron aumentar la presencia institucional, persuadir y hoy los resultados se ven”, expresó el Secretario de Tránsito Departamental, Reinaldo Martínez.

La Alcaldía de Montería indaga presunto caso de violencia escolar en centro educativo privado

Detalló que los accidentes de tránsito pasaron de 13 en 2025 a 3 en 2026; los fallecidos redujeron de 10 en 2025 a 3 en 2026, y los lesionados bajaron de 16 en 2025 a 1 en 2026.

En cuanto a la movilidad departamental, ingresaron a Córdoba 94.903 y salieron 90.407.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de las medidas de prevención, control y acompañamiento implementadas por la Secretaría de Tránsito de Córdoba, en articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y demás autoridades competentes.