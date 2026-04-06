La Alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Educación, activó la ruta del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), garantizando la atención inmediata y articulada de las autoridades competentes frente a una situación presentada en la Institución Educativa La Salle, la cual se hizo pública a través de un video que circula en redes sociales.

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Marino Gómez Argumedo, secretario de educación, puso en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el caso y varios de sus delegados estuvieron presentes en la institución desde el mismo momento en que tuvieron conocimiento de los hechos que involucran a menores de edad.

La administración municipal, en conjunto con la institución educativa, está acompañando la toma de decisiones respecto de las presuntas faltas disciplinarias.

“Hemos sostenido diálogos con los padres de los menores afectados, con el propósito de ser garantes del debido proceso y asegurar que ninguna de las partes vea vulnerados sus derechos”, expresó el secretario Gómez Argumedo.

Agregó que “esta semana nuevamente estaremos presentes en la institución. Haremos lo necesario para que situaciones como estas no se repitan en los entornos escolares”.