Un balance altamente positivo sobre la movilidad en las vías del departamento de Córdoba en esta Semana Santa reportó la Policía Nacional.

Leer también: Gobernación de Córdoba apoyará construcción de dique para proteger San Pelayo de inundaciones

De acuerdo con el reporte del coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del departamento de Policía Córdoba, más de 184 mil vehículos se desplazaron por las vías del departamento, hubo una reducción del 15% en accidentalidad con 12 casos y una reducción del 60% en muertes en accidentes con 5 casos, “lo que refleja el impacto positivo de los controles y campañas preventivas adelantadas por la institución”, dijo el oficial.

Más de 1.800 policías desplegados en todo el departamento contribuyeron con la seguridad de nativos y visitantes.

La Policía Nacional en Córdoba reitera su invitación a la ciudadanía para continuar acatando las normas de tránsito, evitando el consumo de licor al conducir, y reportando cualquier situación sospechosa a la línea de emergencias 123.