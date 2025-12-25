Ad portas de cumplirse 12 años de la muerte trágica del entonces jefe de la oficina de regalías del departamento de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, su familia reitera el llamado a ejercer justicia y a que a impunidad deje de reinar.

A través de un comunicado a la opinión pública el padre del fallecido, Fausto Alberto Zapa Velásquez, indica que “pronto cumplirá 12 años el caso Zapa Pérez sin que éste culmine su proceso judicial con la materialización de una justicia efectiva y verdadera”.

Anota que ellos, las víctimas, “ahora nos sentimos aún más revictimizadas, por el suceso de que uno de los condenados (el asesino confeso) sufrió un atentado, cuando se encontraba en una ciudad alejada de la cárcel, donde supuestamente se encontraba recluido. Estamos asombrados e indignados de que esta novedad no hubiese sido notificada a nuestros abogados apoderados, aun suponiendo que el permiso para el desplazamiento del recluso, se hubiese dado por razones de fuerza mayor”.

También denuncia que no tienen percepción alguna de una administración de justicia transparente y eficiente porque dos de los culpables condenados (Jesús Henao y Zúan López) lleven más de 6 meses huyendo de la justicia “sin que hasta la fecha se implementen estrategias y mecanismos efectivos que logren la captura de estos dos prófugos”, por estas y otras más razones los Zapa siguen clamando justicia.

Otro evento que la familia Zapa denomina traumático y desastroso es el atentado que sufrieron los padres del asesinado Jairo el 31 de julio del año 2014 cuando a la 1:30 de la tarde 4 hombres luciendo distintivos de policía, cometieron acto violento e intimidatorio presencial. “Coloqué la denuncia de ese terrible hecho esa misma tarde en la Policía y demás autoridades, las cuales se comprometieron a investigar el delito en cuestión, pero hasta el día de hoy no hemos recibido información alguna relacionada con los resultados de esa investigación, que al parecer no ha sido efectiva, contundente, o al menos oportuna, para tranquilidad y confianza de las víctimas”.

Finalmente el padre del asesino en nombre propio y de su familia le exige a las autoridades de justicia acciones efectivas para capturar a los prófugos, y así concretar las condenas imputadas, para que así se impida la posibilidad de una impunidad.

“Continuaremos reclamando justicia transparente, y recordando que la justicia es requisito imprescindible para que nuestro país consiga la paz”, dijo Fausto Alberto Zapa Velásquez.