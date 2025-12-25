Un crimen aterrador sucedió en el municipio de Codazzi, donde una mujer fue asesinada, en circunstancias aún no establecidas, y posteriormente su cuerpo fue sepultado en una fosa de aproximadamente 30 centímetros a orillas de un río en zona rural.

Lea también: Doble homicidio en Las Américas: ¿una venganza por un crimen de hace un par de años?

La víctima fue Natalia Castrillo Benjumea, de 27 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de diciembre, cuando fue vista por última vez en el corregimiento de Llerasca, donde residía junto a sus familiares, entre estos, dos hijos: una niña de 7 años y un niño de 2.

De acuerdo con versiones de testigos, Natalia estuvo en compañía de un hombre a bordo de una motocicleta, al parecer, para trasladarse hasta Codazzi. Sin embargo, desapareció y las sospechas y preocupación por su bienestar empezó a incrementarse en sus familiares cuando el celular no lo contestaba, luego salía apagado y finalmente no regresó a su vivienda.

Ante esta situación la búsqueda inició en todos los alrededores y por publicaciones en redes sociales, con la esperanza de encontrarla con vida. Ante el desespero el pasado martes 23 de diciembre en horas de tarde cerraron la vía principal pidiendo ayuda a las autoridades de la Policía Nacional y administración municipal, para que dispusieran unidades y recursos para ayudarlos a encontrarla.

Lea también: Durante celebración de Navidad, 48 personas fueron asesinadas en el país: delito de homicidio se redujo en un 20%

Sin embargo, fue hasta el miércoles 24 de diciembre en víspera de la Navidad, cuando un ciudadano, al parecer, familiar del hombre con quien vieron por última vez a Natalia, quien condujo a los seres queridos de esta mujer y a la Policía Nacional, hasta una zona boscosa a orillas del río e indicó que había sido enterrada.

Fue así como investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron el levantamiento del cadáver que estaba en avanzado estado de descomposición. Lo desenterraron y trasladaron a Medicina Legal que determinará las causas de la muerte.

De manera preliminar en el cuerpo los peritos judiciales no evidenciaron signos de violencia como impacto de arma de fuego o lesiones por arma cortopunzante, por lo que no descartan que haya sido asfixiada, no obstante, recalcaron que será el resultado de la necropsia que tenga la última palabra.

Lea también: Muere motociclista tras chocar con animal que se atravesó en vía del Atlántico

Fuentes judiciales revelaron a este medio de comunicación que el hombre visto junto a Natalia, fue trasladado a las instalaciones de la Policía Nacional, pero posteriormente fue dejado en libertad ya que no hay por lo pronto evidencias que lo señalen directamente de su desaparición y asesinato.