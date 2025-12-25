Durante la celebración de Navidad, 48 personas fueron asesinadas en el país, de acuerdo con un balance que dio el general Herbert Benavidez Valderrama, jefe Nacional del Servicio de Policía (e), en el marco del plan de seguridad y movilidad “Navidad con Propósito”.

Accidentes de tránsito en Navidad bajaron un 69 % a nivel nacional, según la Policía

Esta cifra, de acuerdo con las autoridades, registró una reducción del 20% con respecto al mismo día del año pasado cuando se registraron 60 casos.

Entretanto, en lo corrido de diciembre el homicidio registró una disminución del 8 %, lo que significa 78 vidas salvadas frente al mismo periodo del año anterior.

Las ciudades con mayor reducción de este delito son Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar.

En materia de lesiones personales en el acumulado de diciembre se reportan 5.146 casos, evidenciando una disminución del -21% (-1.413 casos).

Las autoridades también indicaron que durante la celebración de Navidad, la Policía Nacional atendió 30.326 llamadas a la línea 123, principalmente relacionadas con uso indebido de pólvora (690), perturbación de la tranquilidad (2.202) además de otros comportamientos contrarios a la convivencia.

Reducción de accidentalidad

De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte, durante el Día de Navidad se movilizaron más de 911.000 vehículos por las vías del país. En ese periodo se registraron 25 accidentes de tránsito, que dejaron 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas.

La cifra representa una reducción del 20 % en muertes por siniestros viales frente a la misma fecha del año anterior, lo que confirma una tendencia positiva en materia de seguridad vial durante la temporada decembrina.

El balance acumulado de diciembre también mostró un descenso sostenido en la siniestralidad vial. Según la Policía, las víctimas mortales por accidentes de tránsito disminuyeron un 8 %, lo que equivale a 43 fallecimientos menos en comparación con el mismo periodo de 2024.