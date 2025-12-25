Los accidentes de tránsito en Navidad registraron una reducción a nivel nacional durante las festividades de Nochebuena y el 25 de diciembre, según el balance presentado este jueves por la Policía Nacional, que evaluó el comportamiento ciudadano, la movilidad y la seguridad vial en el marco del plan ‘Navidad con Propósito’.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte, durante el Día de Navidad se movilizaron más de 911.000 vehículos por las vías del país. En ese periodo se registraron 25 accidentes de tránsito, que dejaron 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas.

La cifra representa una reducción del 20 % en muertes por siniestros viales frente a la misma fecha del año anterior, lo que confirma una tendencia positiva en materia de seguridad vial durante la temporada decembrina.

El balance acumulado de diciembre también mostró un descenso sostenido en la siniestralidad vial. Según la Policía, las víctimas mortales por accidentes de tránsito disminuyeron un 8 %, lo que equivale a 43 fallecimientos menos en comparación con el mismo periodo de 2024.

Este comportamiento ha sido atribuido a los controles permanentes, campañas de prevención y mayor acatamiento de las normas de tránsito por parte de los conductores y demás actores viales.

Controles y principales infracciones

Durante la jornada de Navidad, las autoridades impusieron 45 comparendos en las vías nacionales. Las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con conducción en estado de embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo.

Desde la Policía se reiteró que estas conductas siguen siendo factores de riesgo determinantes en los accidentes de tránsito en Navidad, especialmente en corredores con alto flujo vehicular.

En el marco del plan ‘Navidad con Propósito’, la Policía Nacional desplegó más de 183.000 uniformados en todo el territorio nacional, con el objetivo de proteger la vida, garantizar la movilidad y acompañar a los ciudadanos durante las celebraciones decembrinas .

Las autoridades anunciaron que los controles de tránsito continuarán durante el cierre de año y el inicio de 2026, e insistieron en el llamado a conducir sin consumir alcohol, respetar la señalización vial y actuar con responsabilidad en la vía.