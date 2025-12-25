En la noche de este miércoles 24 de diciembre, un accidente de tránsito dejó una persona muerta y otra más herida en el Atlántico, luego de que la motocicleta en la que se desplazaban chocara contra un animal atravesado en la vía.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía del Atlántico, el hecho se reportó a las 9:20 de la noche en el kilómetro 7 de la vía que conduce del corregimiento de Aguada de Pablo al corregimiento de Compuertas, jurisdicción de Manatí.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Ovidio Enrique Cabrera Acuña, de 64 años, quien se movilizaba en el vehículo involucrado que “colisionó con un semoviente”, al parecer una vaca, según la información preliminar que recopiló la institución policial.

Mientras que el acompañante resultó lesionado. Se trata de una persona de 39 años, quien debió ser trasladada a la clínica San Vicente del municipio de Sabanalarga, donde recibe atención médica con pronóstico estable.

El Departamento de Policía del Atlántico agregó que los móviles de este hecho son materia de investigación por parte de personal de Policía Judicial que se encuentra adelantando funciones propias del servicio.

Operativos en las vías

Hay que recordar que esta institución dispuso de un dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos en los municipios y en las vías del departamento, por la ‘Noche Buena’.

La seccional de Tránsito y Transporte cuenta con un dispositivo instalado en las principales vías del departamento, con siete áreas de prevención en los principales ejes viales y vías alternas, con el propósito de mantener el flujo vehicular en completa normalidad y garantizar la movilidad de los viajeros, para que lleguen a sus destinos sin ningún contratiempo, implementando planes preventivos, de disuasión y control, brindándole seguridad a los visitantes propios y extranjeros, y así evitar la accidentalidad en las carreteras.

Hay restricción para vehículos de carga de 3.4 toneladas, que empezó este jueves 25 de diciembre desde las 10:00 a. m.