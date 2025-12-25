Dos personas fueron asesinadas con arma de fuego hacia las 11:00 de la noche de este miércoles 24 de diciembre en el barrio Las Américas, en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban en cercanía de la carrera 3C con calle 74 departiendo con otras tres personas. En ese momento, al lugar llegaron dos motocicletas con tres sujetos; uno de los parrilleros desenfundó un arma de fuego y disparó contra las víctimas.

En medio de las pesquisas, una fuente indicó a investigadores de la Policía que el hecho podría estar relacionado con una venganza en contra de Ricardo Junior Castro Martínez, quien presuntamente habría participado en el homicidio del hermano de un individuo conocido con el alias de Sombra, integrante del GDO Los Pepes, ocurrido aproximadamente hace dos años.

La inspección técnica a los cadáveres estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía.

Hay que señalar que con este nuevo crimen en Las Américas ya suman tres los dobles homicidios registrados en los últimos tres días en la capital del Atlántico.

Recordemos que el pasado lunes 22 de diciembre en el barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, criminales en moto acribillaron a Luis Gabriel Díaz Tapias, de 42 años, y Aldair Junior Roldán Santiago, con la misma edad. Mientras que en el mismo ataque las balas alcanzaron a Carlos Enrique Díaz Arias, de 35 años, quien resultó lesionado en diferentes partes del cuerpo.

Y el día 23 de diciembre, a eso de las 9:40 de la noche, fueron asesinados en el barrio El Bosque Javier Enrique Soto Rodríguez y Kenny De la Hoz Jung. En el mismo hecho una mujer identificada como Sugeidis Milena Palacios Padilla resultó herida.