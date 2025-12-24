En la mañana de este miércoles 24 de diciembre fue asesinado en el barrio Ciudadela 20 de Julio, localidad Metropolitana de Barranquilla, un hombre identificado como Leonardo Fabio Zambrano Acendra.

El reporte de la Policía Metropolitana indica que la víctima fue abordada por un sujeto armado cuando se encontraba limpiando vidrios de vehículos en un semáforo, hacia las 8:30 de la mañana.

Otro hombre se le acercó caminando y rápidamente desenfundó un arma de fuego para después dispararle en repetidas ocasiones, provocándole la muerte a Leonardo Zambrano de manera casi inmediata.

Hasta el lugar del homicidio llegó personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para realizar la correspondiente inspección técnica a cadáver.

Tras confirmar la identidad del occiso, las autoridades establecieron que este se encontraba privado de la libertad hasta hace cuatro meses por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Además, le figuraban tres anotaciones en Sistema Penal Oral Acusatorio como indiciado por los delitos de porte de armas de fuego, concierto para delinquir y hurto.

Sobre los móviles del crimen, la Policía indaga una posible relación con una riña que Leonardo Zambrano sostuvo dos días antes con alias Fabio, hijo de alias Ratón, “por defender a un sobrino que discutía con estos por dineros de la venta y consumo de estupefacientes”.

Otro homicidio en Ciudadela

En la noche del martes 23 de diciembre se registró el homicidio de un hombre identificado como Luis Fernando Coba Navarro, de 35 años.

Según las primeras versiones, un sujeto armado llegó hasta la vivienda de la víctima y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea.

Las autoridades investigan si este hecho de sangre está relacionado con un intento de homicidio ocurrido el pasado 7 de diciembre en el mismo sector, donde la comunidad logró desarmar y golpear a un presunto sicario que atentaba contra un sujeto conocido bajo el alias de Yeye.

Días después, el 20 de diciembre, el mismo sujeto habría amenazado a Coba Navarro, acusándolo de estar involucrado en los hechos del 7 de diciembre. Testigos y familiares de la víctima señalan que el autor del homicidio es la misma persona que profirió las amenazas y que estaría vinculada al intento de homicidio frustrado.

El occiso, Luis Fernando Coba Navarro, no presentaba antecedentes penales. La SIJIN realizó la inspección técnica del cadáver y adelanta las investigaciones para dar con el paradero del responsable y esclarecer los móviles de este crimen.