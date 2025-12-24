Como José Morales Altamar fue identificado el hombre que murió tras un accidente de tránsito ocurrido el martes 23 de diciembre en la vía que comunica a Barranquilla y Santa Marta.

Se trató de un grave choque entre un carro Nissan Versa modelo 2018, color gris y de placas ENM583, y un camión de carga modelo 2003, color verde y de placas SKK763.

El siniestro se registró en el kilómetro 43 de la vía Barranquilla-Santa Marta y, según se puede observar en las imágenes del accidente, el vehículo gris quedó casi completamente destruido.

Cortesía Accidente en la vía Barranquilla-Santa Marta.

En el vehículo liviano viajaban cinco personas, todas integrantes de una misma familia. El conductor era José Morales Altamar, oriundo de Barranquilla, víctima fatal del siniestro.

Sus acompañantes eran Lilibeth Beltrán Navarro, también barranquillera, y sus tres hijos. La mujer presenta laceraciones en diferentes partes del cuerpo, mientras que los hijos resultaron con golpes, pero sin lesiones comprometedoras.

El conductor del camión responde al nombre de Jose Luis Gil Giraldo, de 30 años y natural de Morales, Bolívar. Este hombre resultó ileso.

Las autoridades indagan las causas de este grave accidente, teniendo como hipótesis preliminar una maniobra de adelantamiento.

Víctima fatal era profesor en Baranoa

A través de un comunicado emitido por la Gobernación del Atlántico este miércoles, se conoció que José Morales Altamar trabajaba como docente en la Institución Educativa Técnica Juan José Nieto, en el municipio de Baranoa.

“Con profundo pesar nos unimos al duelo por la partida del profesor José Morales Altamar. Su dedicación y amor por la enseñana dejan un vacío inmenso en nuestras aulas, pero un legado imborrable en el corazón de cada niño y joven que formó. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad educativa de Baranoa”, expresó la Gobernación.

Por su parte, la Institución Educativa Técnica Juan José Nieto también lamentó el hecho a través de una publicación en redes sociales.

“La Institución Educativa Técnica Juan José Nieto lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y amigo José Morales Echeverría. Siempre marcado por la amabilidad el don de gente y esa capacidad para hacerse querer y hacer amigos nuevos. La noticia de su fallecimiento nos toma de improviso y rogamos a Dios por su eterno descanso. Dios en su infinita misericordia pueda colocar sosiego en los corazones de su familia amigos compañeros y La chispa de su alegría en los corazones de sus queridos estudiantes”, se lee.