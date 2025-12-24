En la noche de ayer martes 23 de diciembre se registró el homicidio de un hombre identificado como Luis Fernando Coba Navarro, de 35 años.

Motociclista es asesinado a tiros por parrillero en el barrio Lipaya

Según las primeras versiones, un sujeto armado llegó hasta la vivienda de la víctima y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea.

Las autoridades investigan si este hecho de sangre está relacionado con un intento de homicidio ocurrido el pasado 7 de diciembre en el mismo sector, donde la comunidad logró desarmar y golpear a un presunto sicario que atentaba contra un sujeto conocido bajo el alias de Yeye.

Días después, el 20 de diciembre, el mismo sujeto habría amenazado a Coba Navarro, acusándolo de estar involucrado en los hechos del 7 de diciembre. Testigos y familiares de la víctima señalan que el autor del homicidio es la misma persona que profirió las amenazas y que estaría vinculada al intento de homicidio frustrado.

El occiso, Luis Fernando Coba Navarro, no presentaba antecedentes penales. La SIJIN realizó la inspección técnica del cadáver y adelanta las investigaciones para dar con el paradero del responsable y esclarecer los móviles de este crimen.

Dos muertos y un herido deja ataque a bala contra hombres que bebían licor en una tienda

Matan a bala a dos ‘cobradiarios’ en el barrio El Bosque

En la misma noche de ayer martes, un ataque sicarial dejó dos hombres muertos y una mujer herida en el barrio El Bosque, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el hecho de sangre se presentó hacia las 9:40 de la noche, en plena vía pública de la diagonal 68 con carrera 9J, alterando la tranquilidad de los residentes del sector.

Las víctimas del doble homicidio fueron identificadas como Javier Enrique Soto Rodríguez y Kenny de la Hoz Jung, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Sugeidis Milena Palacios Padilla.

Estas personas fueron atacadas con arma de fuego en momentos en que pretendían cobrar una deuda de su actividad como ‘cobradiarios’.