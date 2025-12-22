Dos hombres muertos y uno más herido dejó un atentado criminal que se presentó al mediodía de este lunes 22 de diciembre en el barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

La Policía Metropolitana confirmó que hacia las 12:30 pistoleros en moto llegaron hasta una tienda donde había unos hombres, aparentemente consumiendo bebidas embriagantes, y abrieron fuego contra ellos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Gabriel Díaz Tapias y Aldair Junior Rodan Santiago, mientras que el lesionado responde al nombre de Carlos Enrique Díaz Arias.

De acuerdo con los registros, Luis Gabriel Díaz Tapias presentaba una anotación en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA por el delito de falsedad para obtener pruebas de hecho, con fecha del 21 de febrero de 2024. Asimismo, se indicó que este hombre era padrastro de Neider Jessid Posso, quien resultó lesionado en horas de la madrugada con impactos por arma de fuego en el rostro, a unas cuadras del lugar donde ocurrieron estos hechos.

Por su parte, Aldair Junior Rodan Santiago no registraba anotaciones en el SPOA. En cuanto al lesionado, Carlos Enrique Díaz Arias, figura con dos anotaciones en el SPOA por los delitos de lesiones culposas y violencia intrafamiliar.

La inspección técnica a los cadáveres estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía.