Un joven de escasos 24 años perdió la vida tras ser atacado a bala por el parrillero que transportaba en la motocicleta que conducía.

El crimen se perpetró en horas de la tarde de este martes 23 de diciembre en el barrio Lipaya, en el suroccidente de Barranquilla.

Según los testigos, siendo las 2:20 p. m., la víctima –quien iba sin camisa y usaba una pantaloneta azul– conducía una moto color negra y llevaba como acompañante a un sujeto.

Sin embargo, en medio del recorrido, el sujeto esgrimió un arma de fuego y le propinó un mortal disparo a la altura de la cabeza.

Tras el ataque, el occiso se derrumbó con todo y moto en el duro pavimento, falleciendo en el lugar de los hechos. Entretanto, el agresor saltó del vehículo y subió a otra moto, donde lo estaba esperando su cómplice.

Hasta el sitio llegaron múltiples curiosos, quienes veían con asombro la dantesca escena. Sin embargo, una mujer fue la única quien se acercó hasta el cuerpo, sentándose a su lado e incluso abrazándolo.

Agentes de la Policía Metropolitana se trasladaron hasta el sitio y acordonaron la escena del crimen.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal y los móviles de este nuevo homicidio.