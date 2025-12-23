En el marco de la ofensiva contra el delito de la extorsión, uniformados del Gaula de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, durante un operativo adelantado en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con información oficial, el procedimiento se desarrolló como parte de labores investigativas y de seguimiento que permitieron identificar a los presuntos responsables de dinamizar cobros extorsivos a establecimientos de comercio en este sector del municipio.

Durante la acción policial, los uniformados incautaron 300.000 pesos en efectivo, dinero que, según las autoridades, correspondería al pago exigido a una de las víctimas como parte de la presión ejercida por la estructura criminal.

Las investigaciones preliminares indican que los capturados cumplían un rol activo dentro del grupo delincuencial, encargado de intimidar a comerciantes y recaudar el dinero producto de las extorsiones, una modalidad delictiva que viene siendo combatida de manera prioritaria en el área metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades también revelaron que uno de los detenidos registra anotaciones judiciales por delitos como abuso de confianza, violencia intrafamiliar, receptación y fabricación, tráfico, tenencia y porte de estupefacientes, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia del resultado operativo y resaltó el papel de la ciudadanía en estos procesos.

“Estos resultados son producto del trabajo permanente de la Policía Nacional y de la denuncia oportuna de la ciudadanía. Continuaremos atacando de manera frontal a las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los comerciantes y habitantes del área metropolitana”, señaló el oficial.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión a través de la línea 165 del Gaula o la línea de emergencias 123, canales habilitados para recibir información de manera confidencial.