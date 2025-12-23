Un contundente golpe contra el crimen organizado propinó la Policía Metropolitana de Barranquilla al grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños M’, tras la captura de nueve personas señaladas de integrar esta estructura criminal dedicada a homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsión.

Leer también: Dos muertos y un herido deja ataque a bala contra hombres que bebían licor en una tienda

El operativo se llevó a cabo mediante 10 diligencias de allanamiento y registro en los barrios Rebolo, San Roque y Gardenias, en Barranquilla y su área metropolitana, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Además, las autoridades notificaron a otras tres personas que ya se encontraban privadas de la libertad en centros carcelarios.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que las capturas se produjeron tras un proceso investigativo que permitió identificar el rol de los implicados dentro de la organización criminal.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla adelantó una operación contra el crimen organizado en la ciudad, dirigida específicamente contra el grupo ‘Los Costeños M’. Se realizaron 10 allanamientos y registros, logrando la captura de nueve personas requeridas por orden judicial y la notificación de tres más que ya estaban en centros penitenciarios”, señaló el oficial.

Camelo recalcó que los capturados cumplían funciones de sicariato dentro de la estructura y que su accionar estaba directamente relacionado con homicidios selectivos registrados en distintos sectores de la ciudad.

Leer más: Ataque a bala en Barrio Abajo deja un joven gravemente herido

“Estos sujetos estaban trabajando como sicarios de este grupo delincuencial y se dedicaban a cometer homicidios selectivos en diferentes barrios de Barranquilla”, afirmó.

Durante los procedimientos fueron incautados cinco teléfonos celulares, los cuales, según indicó el comandante, serán claves para avanzar en las investigaciones. “Estos elementos nos van a permitir seguir identificando más integrantes de estas estructuras y fortalecer los procesos judiciales que se adelantan”, agregó.

De acuerdo con las investigaciones, siete de los capturados estarían vinculados a seis homicidios registrados en los barrios Rebolo, Juan Mina y Gardenias, uno ocurrido en 2023 y cinco más en lo corrido de 2025. Estos hechos, según explicó el coronel, se presentaron en medio de confrontaciones con integrantes del grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

“Estamos hablando de homicidios que se dieron en el marco de disputas por el control de rentas criminales entre estas organizaciones delincuenciales”, precisó el coronel.

Las autoridades revelaron que los hoy capturados registran un amplio prontuario judicial, con un total de 68 anotaciones por delitos como homicidio, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, extorsión, violencia intrafamiliar y fuga de presos.

En relación con la denominación ‘Los Costeños M’, el comandante de la Policía Metropolitana aclaró que se trata de una clasificación utilizada por los investigadores para diferenciar a las distintas facciones que operan bajo el mismo nombre.

“No son denominaciones oficiales. Estas se colocan porque existen varios grupos que utilizan ese mismo gentilicio y, para efectos investigativos, es necesario individualizarlos”, explicó.

Sobre los recientes hechos violentos ocurridos en el barrio Las Malvinas, donde dos personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida, Camelo indicó que las autoridades avanzan en la verificación de posibles retaliaciones criminales.

“Estamos investigando la correlación con un atentado que se presentó en horas de la madrugada en ese mismo sector. Una de las personas fallecidas tiene una relación de padrastro e hijastro con el herido, y estamos estableciendo si estos hechos corresponden a retaliaciones por el control de rentas ilícitas u otra actividad”, señaló.

El Heraldo Rueda de prensa del coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez

Asimismo, se refirió a otro caso ocurrido en el barrio Abajo, donde una persona resultó herida bajo una modalidad similar.

“Son hechos en los que sujetos llegan y agreden sin mediar palabra. Estamos verificando exactamente cómo se originaron y si tienen relación con eventos de días anteriores”, indicó.

Finalmente, el coronel Camelo reiteró que la ofensiva contra estas estructuras continuará.

“Seguimos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para desarticular estos delincuentes que se dedican al homicidio y afectar de manera directa sus estructuras criminales”, concluyó.