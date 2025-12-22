En horas de la tarde de este lunes 22 de diciembre se registró un ataque armado que dejó como saldo un joven gravemente herido.

Leer más: Motociclista murió en accidente de tránsito en un tramo del barrio Santa Elena

El hecho de sangre ocurrió en el popular Barrio Abajo, localidad Norte-Centro Histórico, más exactamente en la carrera 51 con calle 43.

De acuerdo con las autoridades, el lesionado responde al nombre de Engels Joaquín Bujato Salas, de 21 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el joven se encontraba caminando por la dirección antes mencionado cuándo dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

El parrillero, con arma de fuego en mano, le propinó varios disparos para posteriormente huir junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Entretanto, Bujato Salas quedó tendido en plena calle, hasta que fue auxiliado por los vecinos de la zona, quienes lo trasladaron hasta la Clínica Centro.

Una vez ahí, los médicos de turno informaron que la víctima presentaba dos heridas de bala por proyectil de arma de fuego a la altura del tórax. Asimismo, permanece en estado crítico y bajo observación médica.

La Policía adelanta una investigación con el propósito de capturar a los responsables y esclarecer los móviles del ataque armado.