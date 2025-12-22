Un accidente de tránsito ocurrido a las 11:00 de la noche del pasado domingo 21 de diciembre en el que dejó una persona fallecida en el suroriente de Barranquilla.

El hecho se registró en la calle 28, entre las carreras 4B y 8, un tramo ubicado en el barrio Santa Elena, cercano al Centro Comercial Parque Alegra.

La víctima fue identificada como Alberto Enrique Góngora de la Sala, de 38 años, quien se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX4, de color negro y placas GZG-95F, de servicio particular.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, el hombre transitaba en sentido norte-sur cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo.

Según versiones entregadas por ciudadanos presentes en el lugar, la motocicleta se salió de la calzada y terminó chocando contra el andén, lo que provocó que el conductor sufriera un fuerte impacto en la parte superior del cuello y la cabeza, ocasionándole un trauma craneoencefálico severo.

Tras el siniestro, Góngora de la Sala fue auxiliado y trasladado al puesto de salud Paso en Simón Bolívar, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos del personal médico.

Las autoridades informaron que, al momento de realizar la inspección técnica, el vehículo no se encontraba en el lugar de los hechos, aspecto que forma parte de las indagaciones que adelantan los organismos competentes.

Como hipótesis, se maneja la impericia en el manejo como posible causa del accidente.

Las autoridades de tránsito avanzan en la recolección de información para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.