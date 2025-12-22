En la noche de este domingo 21 de diciembre se registró una balacera en el barrio Montecarlo, en el municipio de Malambo, que dejó como saldo una persona herida.

El atentado se presentó en una panadería, de razón social “Cocopan”, en la que se encontraba la víctima. Según testigos, los criminales accionaron un arma de fuego en tres oportunidades.

Tras las detonaciones, la comunidad auxilió al hombre mal herido y los trasladaron a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

De manera extraoficial, se conoció que la víctima responde al nombre de Brandon.

Unidades de la Policía adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los criminales.

Vale destacar que esta es la segunda vez que se registra un hecho sicarial en este establecimiento comercial.