Un nuevo golpe al contrabando de cigarrillos se dio en Barranquilla tras un operativo de control adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que permitió la incautación de 64.500 cajetillas de cigarrillos de procedencia ilegal.

De acuerdo con las autoridades, los cigarrillos no contaban con la documentación exigida por la normatividad aduanera vigente y su valor comercial fue estimado en $1.252 millones, lo que representa una afectación significativa a la economía legal del país.

En el operativo fue capturada en flagrancia una persona, señalada del delito de favorecimiento al contrabando, y además se procedió a la incautación del vehículo utilizado para el transporte del cargamento ilegal. El caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que este resultado hace parte de las estrategias para combatir el comercio ilícito en la región.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el contrabando y la protección de la economía legal del país. Continuaremos trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”, afirmó el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad relacionada con el contrabando y el comercio ilegal, a través de la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 o los canales oficiales dispuestos para tal fin.