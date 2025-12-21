Siendo las 6:50 de la mañana de este domingo 21 de diciembre, los médicos de turno de la Clínica Adelita de Char informaron sobre el deceso de Yuber Eliuth Martínez Jiménez, de 35 años, un mototaxista que el pasado viernes había resultado gravemente herido a bala en medio de un atraco a mano armada.

Aquel terrible episodio ocurrió cuando la víctima se movilizaba en su motocicleta a eso de las 7:30 p. m., a la altura de la calle 28 con carrera 22, en el barrio Los Trupillos, en el Suroriente de Barranquilla.

Durante el recorrido, dos sujetos que también se transportaban en un vehículo similar lo interceptaron. Intimidándolo con arma de fuego, aquellos criminales le exigían que entregara su único medio de trabajo, la moto.

Aturdido, Yuber Eliuth forcejeó con los delincuentes e intentó escapar del sitio, pero un mortal disparo en la cabeza lo terminó tumbando en el piso hasta quedar completamente inconsciente.

Tras el ataque, Martínez Jiménez había sido trasladado inicialmente al Nuevo Hospital Barranquilla, pero posteriormente fue remitido a la Clínica Adelita de Char debido a la complejidad de la herida, donde desafortunadamente acabó falleciendo.

Sobre este crimen la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha reportado hasta el momento capturas ni indicios. Las autoridades adelantan una investigación para dar con el paradero de los agresores.