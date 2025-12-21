La tranquilidad de la madrugada en el barrio Cevillar, al suroccidente de Barranquilla, se vio abruptamente interrumpida por el sonido de varios disparos que acabaron con la vida de un hombre frente a una tienda del sector.

El hecho se registró sobre la 1:35 a. m. de este domingo 21 de diciembre de 2025, cuando Ateneógenes Sexto Salazar Jiménez se encontraba sentado en el andén del establecimiento conocido como “La 13”, ubicado sobre una vía del barrio.

Según información preliminar suministrada por las autoridades, una motocicleta con dos hombres llegó hasta el lugar y, sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima.

Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando al hombre tendido en el suelo. Vecinos del sector alertaron a las autoridades, pero la víctima falleció debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el sitio llegaron unidades del CTI de la Fiscalía, que realizaron la inspección técnica del cadáver y asumieron las labores investigativas para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Las autoridades confirmaron que la víctima registraba una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de receptación, con fecha del 23 de septiembre de 2008.