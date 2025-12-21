Un joven resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos por unos desconocidos en moto durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre en el barrio Las Margaritas, municipio de Baranoa.

La víctima, identificada preliminarmente como Jonathan Escobar, de 21 años de edad, recibió un impacto a la altura del cuello.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, el ataque armado ocurrió a eso de las 3:30 a. m., cuándo Escobar se encontraba en la carrera 13A con calle 21B, en el barrio antes mencionado.

En ese momento, dos sujetos en moto se acercaron hasta la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en varias oportunidades para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El lesionado es auxiliado por los moradores del sector, quienes lo trasladaron hasta la Clínica Reina Catalina del mismo municipio, en donde recibe atención.

Frente a estos hechos, oficiales de la Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura del responsable.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.