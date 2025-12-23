El fiscal Tercero Especializado, Adolfo Cabarcas Castro, asignado a la investigación por el homicidio del funcionario de la Fiscalía Seccional Atlántico, Norbey Ruiz Correa, imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento contra José Ignacio Londoño Cordero, alias Nacho o Nachito, el hombre capturado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla como responsable de ese crimen perpetrado el pasado 19 de febrero en el barrio Galán, sur de esta capital.

La diligencia se hizo en la tarde de este martes 23 de diciembre de manera virtual ante el juez 17 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla y en ese espacio el ente investigador dio detalles de lo que fue el procedimiento de captura de Londoño Cordero y de la investigación en su contra.

Recordemos que este sujeto fue capturado el pasado 19 de diciembre en una vivienda del barrio La Gloria, en el suroccidente de la ciudad, mediante diligencia de allanamiento y registro emanada por un juez.

En su momento, la Policía confirmó que Londoño Cordero (se corroboró este apellido, pues inicialmente se informó como Corredor) estaba en la vivienda de unos allegados y, al parecer, pretendía cambiar su imagen para salir del país. Tras su detención fue trasladado a la URI y allí se confirmó que se trataba de la misma persona que tenía orden de captura vigente por el crimen del fiscal Ruiz Correa.

Ahora, en las audiencias preliminares, en específico la imputación de cargos, la Fiscalía recordó lo que fue el hecho criminal el cual se cometió en la terraza del domicilio del fiscal. En la investigación se obtuvieron videos de cámaras de seguridad que permitieron evidenciar el desarrollo de los hechos.

“El 19 de febrero de 2025, aproximadamente a las 4:30 p. m., en el barrio Las Dunas del distrito de Barranquilla, el señor José Ignacio Londoño Cordero, en coparticipación criminal con el señor Yesid de Jesús Flores Benavides, alias ‘El Beso’, actuó mediando un acuerdo previo y con división del trabajo criminal. Ambos se movilizaban en una motocicleta marca Honda, placas KFK-07E, y llegaron hasta la carrera 3D No. 37D-03, en el barrio Galán. En ese lugar, el señor Norbey Ruiz Correa, fue asesinado con arma de fuego, la cual fue accionada con el propósito de hurtarlo”, leyó inicialmente el representante del ente investigador.

Para el momento de los hechos, la víctima se movilizaba en un vehículo particular tipo sedán, color blanco, de placas DTS-109.

De acuerdo con la imputación, Londoño Cordero descendió de la motocicleta, intimidó a la víctima y, ante la resistencia al atraco, le disparó en varias oportunidades, causándole la muerte.

“La víctima llegaba a su residencia luego de culminar su jornada laboral. Al momento de parquear su vehículo y disponerse a descender, fue abordado por Londoño Cordero. Los gritos de auxilio del hijo de la víctima, quien se encontraba sentado en la terraza de la vivienda, alertaron a la madre, es decir, a la esposa del fallecido, quien salió y presenció cómo se le disparaba a su esposo”, aseguró el miembro del ente investigador, en relación al crimen.

La Fiscalía señaló que, pese a que la víctima forcejeó y a que tanto el menor como la esposa lloraban y suplicaban que no le hicieran daño, el imputado no tuvo consideración alguna y disparó en repetidas ocasiones. Posteriormente, huyó del lugar abordando la motocicleta junto a Yesid de Jesús Flores Benavides, alias ‘El Beso’, emprendiendo la fuga.

Yesid de Jesús Flores Benavides, alias ‘El Beso’, fue capturado 8 días después de cometerse el crimen. La captura de este hombre se dio en el balneario de El Rodadero, en Santa Marta, a donde había huido.

Finalmente, se indicó que el investigador Norbey Ruiz Correa se desempeñaba como fiscal delegado ante jueces promiscuos y municipales de Barranquilla, cargo que ejercía desde hacía varios años.

Frente al crimen, la Fiscalía le imputó a alias Nacho los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego agravado y hurto calificado agravado, los cuales no aceptó.

Al cierre de la diligencia, el juez ordenó su traslado a prisión.