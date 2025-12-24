Un ataque sicarial registrado en la noche del martes 23 de diciembre dejó dos hombres muertos y una mujer herida en el barrio El Bosque, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el hecho de sangre se presentó hacia las 9:40 de la noche, en plena vía pública de la diagonal 68 con carrera 9J, alterando la tranquilidad de los residentes del sector.

Las víctimas del doble homicidio fueron identificadas como Javier Enrique Soto Rodríguez y Kenny de la Hoz Jung, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Sugeidis Milena Palacios Padilla.

Estas personas fueron atacadas con arma de fuego en momentos en que pretendían cobrar una deuda de su actividad como ‘cobradiarios’.

Hasta el lugar llegaron dos sujetos armados a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras abrieron fuego contra las víctimas, muriendo dos de ellas en el sitio del ataque. La inspección técnica a cadáver estuvo a cargo de personal de la Sijín.

Tras identificar a los occisos, las autoridades confirmaron que no presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio.

Lo que sí pudieron determinar de manera preliminar es que las víctimas habrían recibido llamadas extorsivas por su actividad económica sin atender a las mismas.

La Policía recordó que en el sector del ataque tiene injerencia el grupo de delincuencia organizada ‘los Costeños’, bajo el mando de alias la Hormiga.