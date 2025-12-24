La Policía Metropolitana de Barranquilla lanzó el Plan Navidad “Una Navidad con Propósito”, una estrategia integral que busca garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre.

Para ello, se han desplegado 1.300 uniformados que velarán por la tranquilidad de residentes y visitantes en toda la ciudad.

El plan contempla una fuerte presencia policial en los puntos turísticos más emblemáticos, como el Malecón del Río, la Ventana de Campeones y Puerto Mocho. Además, se llevarán a cabo operativos especiales en el transporte público, zonas comerciales, entidades financieras y sectores gastronómicos. Se intensificarán los controles para prevenir la venta y uso de pólvora, el comercio de licor adulterado y la explotación sexual.

Las autoridades realizarán registros a personas y vehículos en puntos críticos de la ciudad, y se instalarán puestos de control dinámicos en diversos sectores. Las “Caravanas por la Vida” se encargarán de controlar el funcionamiento de establecimientos públicos y evitar alteraciones del orden.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que el objetivo principal es que las familias barranquilleras y los turistas puedan disfrutar de unas fiestas navideñas en paz y armonía.

