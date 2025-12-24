El uso de pólvora durante las celebraciones de fin de año vuelve a dejar graves consecuencias en el Atlántico. En la víspera de Nochebuena y Navidad, el departamento, incluyendo a Barranquilla, se mantiene en máxima alerta por el aumento de personas quemadas, una situación que se repite cada diciembre pese a las campañas de prevención y los controles de las autoridades.

De acuerdo con los reportes de vigilancia del Instituto Nacional de Salud (INS), en los municipios, los casos pasaron de 31 a 36, lo que representa un incremento del 16.1 % con relación al mismo periodo del año anterior. Detrás de estas cifras hay lesiones que van desde quemaduras leves hasta heridas de mayor gravedad que requieren atención hospitalaria, cirugías y largos procesos de recuperación, afectando no solo a las víctimas, sino también a sus familias.

El panorama es aún más complejo en Barranquilla, donde los casos aumentaron de 23 a 35, un 52,2 % más. Las autoridades han advertido que muchos de estos incidentes ocurren en reuniones familiares, en barrios y espacios públicos, donde la pólvora es manipulada sin medidas de seguridad, en ocasiones por personas sin experiencia y, en los casos más preocupantes, cerca de menores de edad.

Ante este escenario, las secretarías de Salud del departamento y del Distrito han intensificado los operativos de control, el seguimiento a los servicios de urgencias y las campañas pedagógicas en las comunidades.

En ese sentido, reiteraron que el llamado es a evitar la compra, uso y manipulación de pólvora, denunciar su comercialización ilegal y optar por celebraciones seguras.

Las autoridades han insistido en que prevenir estas lesiones es una responsabilidad colectiva y que aún hay tiempo para evitar que las cifras sigan aumentando en lo que resta de la temporada festiva.

En los municipios

La Gobernación del Atlántico informó que el reporte de la vigilancia intensificada que adelanta la Secretaría de Salud departamental, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), revela que –con corte al domingo 21 de diciembre– se registraron nueve menores de edad lesionados por pólvora. Esta cifra representa una reducción del 56 % frente a los 14 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

No obstante, el informe evidencia un comportamiento contrario en la población adulta. Los casos pasaron de 17 en 2024 a 27 en 2025, lo que equivale a un aumento del 37 %.

La secretaria (e) de Salud, Rosmery Wehedeking, destacó la disminución de casos en niños, niñas y adolescentes, pero reiteró que el riesgo sigue latente.

“Aunque las lesiones en menores no han sido de gravedad, continúan afectando su salud y bienestar. Por eso insistimos en la protección de nuestros niños y en la corresponsabilidad de los adultos”, señaló la funcionaria.

De igual manera, hizo un llamado a la población adulta a abstenerse del uso de pólvora, especialmente cuando se consumen bebidas alcohólicas. De acuerdo con el reporte oficial, 18 de los adultos lesionados se encontraban en estado de embriaguez al momento del incidente.

El análisis indica que los días 7 y 8 de diciembre concentraron el mayor número de casos, con 18 personas lesionadas, una cifra que, aunque inferior a la registrada en 2024 (20 casos), continúa siendo motivo de preocupación. Asimismo, durante el inicio de las novenas, los días 16, 17 y 19 de diciembre, se reportaron nuevos eventos relacionados con la manipulación de pólvora.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud del Atlántico activó la vigilancia intensificada por lesiones con pólvora entre el 1 de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026, junto con la alerta amarilla hospitalaria hasta el 12 de enero, para fortalecer la respuesta del sistema de salud durante la temporada festiva.

Las autoridades recalcaron que la pólvora sigue siendo una de las principales causas de quemaduras y emergencias, por lo que llaman a denunciar su comercialización ilegal, especialmente cuando involucra a menores.

De forma paralela, la Gobernación del Atlántico adelanta en los 22 municipios la campaña ‘Cero pólvora, cero drama’, una estrategia cultural que busca reducir el uso de pólvora y promover el cuidado colectivo. La iniciativa insta a las familias a celebrar sin explosivos, proteger a los niños y respetar el entorno, recordando que la prevención es una responsabilidad de toda la comunidad.

Seguridad en las vías

La Policía Nacional en el Atlántico dispuso de un amplio dispositivo de seguridad, con el cual estará presto a atender cualquier requerimiento y garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos en los municipios y en las vías del departamento, desarrollando un plan especial de seguridad, para que al término de la Nochebuena se mantenga la seguridad y convivencia ciudadana de todos los atlanticenses y visitantes.

El operativo contempla controles permanentes a buses y busetas en los siete ejes viales del Atlántico, con el fin de fortalecer la seguridad en el transporte interdepartamental e intermunicipal, prevenir asaltos en carretera y detectar posibles factores de riesgo que puedan derivar en accidentes de tránsito.

De igual manera, se desplegarán uniformados de diferentes especialidades, entre ellas la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula), la Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía de Turismo, que estarán ubicados en puntos estratégicos del departamento.

Además, la presencia institucional se reforzará en lugares de alta afluencia de personas como playas, balnearios, parques y zonas recreativas, para velar por la seguridad y el descanso de las familias.

La Seccional de Tránsito y Transporte, por su parte, instalará un dispositivo especial en las principales vías del departamento, con siete áreas de prevención en los corredores viales y rutas alternas.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía del Atlántico, hizo un llamado a los conductores a movilizarse de manera responsable, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito.

Por su parte, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, resaltó que la prevención es fundamental para unas fiestas en paz.

“La Navidad debe ser un tiempo de unión y tranquilidad, no de tragedias. Desde la Gobernación del Atlántico insistimos en el no uso de pólvora y en el cuidado de nuestros niños. Cada vida cuenta y la prevención es una responsabilidad compartida”, enfatizó el funcionario.

Cortesía Las autoridades intensifican los controles de seguridad en puntos estratégicos.

Distrito extrema medidas

La Alcaldía de Barranquilla activó un robusto dispositivo de seguridad para los días 24 y 25 de diciembre, con el objetivo de garantizar celebraciones tranquilas y seguras en toda la ciudad.

El plan se ejecuta de manera articulada con la Policía Metropolitana, las Fuerzas Militares y otras entidades distritales; será monitoreado desde un Puesto de Mando Unificado que operará entre el 24 y el 26 de diciembre.

Como eje central de la estrategia se mantienen y fortalecen las Caravanas por la Vida, con cinco recorridos diarios por las diferentes localidades, priorizando los sectores que requieren mayor presencia institucional. A esto se suman controles estrictos contra la venta y el uso de pólvora, liderados por el Escuadrón Antipólvora de la Policía en coordinación con la Oficina de Inspecciones y Comisarías.

Para la temporada, la Policía dispone de 885 uniformados, de los cuales 389 son adicionales al pie de fuerza habitual de la ciudad, lo que representa un incremento significativo en las capacidades operativas.

Estos efectivos estarán desplegados en planes como el control en el Centro para acompañar a comerciantes y compradores, el Plan Baliza con CAI móviles en sectores priorizados, presencia en 51 zonas de atención, puestos de control dinámicos, operativos de embriaguez y el Plan Desenguayabe, enfocado en lugares turísticos y eventos no autorizados que generen aglomeraciones.

El dispositivo también contará con vigilancia aérea mediante el helicóptero ‘Halcón’ y la estrategia drónica, así como el apoyo de especialidades policiales como GOES, Élite, Sijín y Sipol. De igual forma, la Segunda Brigada del Ejército, a través del Batallón de Policía Militar N.° 2 ‘Ciudad de Barranquilla’, dispuso 400 soldados para reforzar los operativos conjuntos.

En zonas fluviales y costeras, el Grupo de Guardacostas desplegará dos unidades de reacción rápida para controles en el río Magdalena y en sectores como Puerto Mocho y Las Flores, especialmente a embarcaciones turísticas y de recreación.

Desde la administración distrital, todas las capacidades institucionales estarán activas con el acompañamiento de las secretarías de Salud, de Tránsito y Seguridad Vial y de Gobierno, así como la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Camelo, confirmó que la ciudad ya entró en la recta final del cierre de año, por lo que se intensificaron los operativos en el marco del plan ‘Una Navidad con Propósito’.

Indicó que el énfasis está en los sectores comerciales, zonas de consumo de licor y en los controles de embriaguez, realizados de manera coordinada con la Secretaría de Tránsito del Distrito y las alcaldías del área metropolitana.

El oficial reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, recordando que esta conducta es una de las principales causas de accidentalidad en fin de año. También evocó la emergencia registrada en septiembre pasado en el sector de El Boliche, donde la ingesta de metanol dejó al menos 20 personas intoxicadas y 15 fallecidas, como un llamado a la moderación y la responsabilidad.

En materia de pólvora, el coronel Camelo informó que en lo corrido de la temporada se han incautado más de una tonelada de estos elementos en distintos sectores como Simón Bolívar, La Chinita, Rebolo y zonas del norte de la ciudad, e insistió en denunciar cualquier información a través de la línea 123.

Promueve celebraciones responsables en favor del bienestar animal

Con la llegada de las festividades de Navidad y Año Nuevo, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar el cuidado de perros y gatos, ante los riesgos que representan los fuertes ruidos asociados al uso de pólvora, los cuales pueden provocar miedo extremo, ansiedad y reacciones de pánico en los animales de compañía.

A través de la Secretaría de Gobierno, la administración distrital recordó que en Barranquilla se encuentra prohibido el uso, la comercialización y el transporte de pólvora, por lo que reiteró la invitación a celebrar de manera responsable, respetando la normativa vigente y protegiendo tanto la integridad de las personas como el bienestar animal.

Las autoridades explicaron que la exposición al ruido puede generar en las mascotas comportamientos de huida, desorientación y accidentes, por lo que recomendaron mantenerlas en espacios seguros durante las horas de mayor intensidad sonora.

Entre las principales recomendaciones está evitar sacarlas en la noche, alejarlas de balcones, ventanas y puertas, y garantizar que permanezcan en ambientes cerrados y tranquilos.

Asimismo, se aconseja habilitar dentro del hogar una zona segura, libre de ruidos y estímulos externos, donde los animales cuenten con agua, alimento y elementos que les brinden tranquilidad.

De igual forma, se sugiere realizar paseos y actividades físicas con anticipación, preferiblemente en horarios y lugares calmados, para ayudar a reducir el estrés durante la noche.