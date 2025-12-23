Siendo las 11:50 de la noche de este lunes 22 de diciembre, la Central de Comunicaciones de los Bomberos de Sabanalarga fueron informados de un aparatoso accidente entre un vehículo tipo furgón y una camioneta tipo estaca, mismo que dejó una persona gravemente herida.

El siniestro vial ocurrió en la vía Cordialidad, a la altura del corregimiento de Isabel López, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Según el informe suministrado por las autoridades, la víctima, identificada como Osmel Quintero García, de 42 años, conducía un furgón blanco, marca Fotón, de placas LPM-250, en el kilómetro 66 sentido Cartagena-Barranquilla.

En esa misma vía circulaba también un vehículo marca Mazda 250 tipo estaca, de placas SAK-032.

Según los testigos, al parecer, el furgón golpeó al otro por la parte trasera, provocando el accidente y con ello, que el conductor del mismo quedara atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina.

Por tal motivo, los bomberos atendieron la emergencia haciendo uso de un separador de rescate para rescatar al piloto, quien permanecía aprisionado. Tras liberarlo, los uniformados lo entregaron a los paramédicos de una ambulancia, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial cercano.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades de tránsito.