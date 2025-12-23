En el marco de las acciones contra las estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana de Barranquilla, uniformados del Gaula de la Policía Metropolitana capturaron en el municipio de Soledad a un hombre conocido con el alias de Wasson, a quien le hallaron un arma y panfletos alusivos al grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Nueva Esperanza, durante labores de registro e identificación de personas, que permitieron la aprehensión de Wilfrido Chico Prieto, señalado por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y municiones.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, al momento de la captura los uniformados le incautaron un arma traumática, cartuchos calibre 9 milímetros y varios panfletos con mensajes alusivos a ‘Los Costeños’, material que fue puesto a disposición de la autoridad competente para su análisis.

Alias Wasson fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de definir su situación judicial, mientras avanzan las investigaciones para establecer si tendría algún tipo de vínculo con actividades extorsivas u otras acciones delincuenciales asociadas a grupos criminales que delinquen en Soledad y Barranquilla.