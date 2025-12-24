El presidente Gustavo Petro confirmó que desde anoche (martes 23 de diciembre) comenzó a regir una nueva condición para los trabajadores pactada en la reforma laboral. Se trata de la jornada laboral diurna y el pago de los recargos nocturnos.

Lea: Presidente Petro anuncia un “salario mínimo vital” para 2026

De acuerdo con el proyecto del Gobierno, desde ya las empresas deben acomodar los pagos extra de sus trabajadores para quienes laboren después de las 7 p. m.

Como se sabe, antes la jornada diurna terminaba a las 9:00 p. m., pero con los cambios implementados en la reforma esta termina a las 7 :00 p. m., con lo que el horario nocturno empieza a esta hora mencionada y se extiende hasta las 6:00 a. m.

“A partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las siete de la noche. Cualquier trabajador o trabajadora que haya laborado después de las 7 pm sin que le paguen el recargo salarial puede poner sus quejas ante el Ministerio de Trabajo y sus inspectores laborales”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

A partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las siete de la noche.



Cualquier trabajador o trabajadora que haya trabajado después de las siete sin que le paguen el recargo salarial puede poner sus quejas ante el ministerio de trabajo y sus inspectores laborales.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 24, 2025

Vale mencionar que el recargo nocturno continuará siendo del 35 % sobre el valor de la hora ordinaria, pero el cambio implica que más horas de la noche estarán sujetas a ese pago adicional. Es decir, si usted trabaja después de las 7:00 p. m. deberá ser remunerado con recargo.

La implementación de la reforma laboral será gradual hasta 2027, lo que significa que algunos ajustes se aplicarán de manera progresiva.

Lea: Petro invitó a retornar al país a los colombianos que residen en Argentina, Chile y EE. UU.: “Viven mejor acá”

Los sectores con operación continua, como salud, transporte, hotelería y seguridad, deberán respetar los nuevos recargos y descansos compensatorios.

Entretanto, sobre otro tema que preocupa a los trabajadores, que es el salario mínimo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, mencionó este miércoles 24 de diciembre que el incremento para el próximo año se dará a conocer a más tardar el 29 de diciembre y aclaró que en el aumento se tendrá en cuenta variables como la inflación causada, proyectada, productividad y ahora el salario vital que planteó el presidente Petro durante su alocución de anoche martes.