Durante la alocución del martes 23 de diciembre en la noche, el presidente Gustavo Petro invitó a las colombianas y los colombianos que residen en Argentina, Chile y Estados Unidos a regresar al país.

Para el mandatario, los cambios políticos que se están produciendo en esas naciones podrían impactar negativamente a la población migrante.

“Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina y en Chile a retornar a Colombia y en Estados Unidos, viven mejor acá”, expresó el jefe de Estado.

En su intervención, Gustavo Petro señaló que los procesos políticos en esos países “se han construido sobre discursos contrarios a las comunidades migrantes”.

“Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemigos, porque montaron sus votos sobre, como en esos tres países, destruir las familias migrantes”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a los connacionales que residen en el exterior para que estén prevenidos ante un posible deterioro de sus condiciones de vida.

“Y entonces prevengamos, no nos quedemos allá que van a vivir peor, en Colombia hoy se vive mejor”, indicó.

El jefe de Estado también se refirió al retorno de personas provenientes de Estados Unidos y a las acciones adelantadas por el Gobierno nacional en materia migratoria. “Ya tenemos 5.000 inmigrantes de Estados Unidos traídos sin cadenas, vehículos de transporte 1.403 ambulancias”, señaló.

El mismo miércoles en la tarde, el Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta 3.000 dólares el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE. UU., les daremos 3.000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3.000 dólares para que regresen a su país”, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Por su parte, el presidente electo de Chile, el derechista José Antonio Kast, aseguró el martes que habló con el presidente Daniel Noboa sobre su propuesta de crear un “corredor humanitario” que permita a migrantes en sus países regresar a Venezuela, algo que ya había planteado la semana pasada en Buenos Aires, cuando se reunió con el mandatario argentino Javier Milei.