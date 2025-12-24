El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este martes que para 2026 se establecerá, por primera vez en Colombia, “un salario mínimo vital”.

De acuerdo con el mandatario, este rubro “es necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

“¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja, en promedio, en la familia? Esos datos están, eso se aplica y nos da el salario mínimo que vamos a decretar”, explicó el presidente.

Renglón seguido, señaló: “debe garantizar condiciones de vida diga y ajustarse a otras variables económicas”.

Según lo que se ha conocido, el salario mínimo quedaría fijado por encima del 10%. En este sentido, se espera que el Gobierno expida en las próximas horas el decreto que especifica el porcentaje exacto de aumento del salario mínimo para 2026.