Tres nuevos casos de personas quemadas con pólvora se registran en la ciudad de Montería.

De acuerdo con el reporte entregado al mediodía de este jueves por parte de la alcaldía, el primer quemado ocurrió la noche del miércoles y los otros dos la mañana de este jueves 25 de diciembre, por lo que desde ya la administración anunció el refuerzo de los controles para evitar la manipulación de pólvora.

La Secretaría de Salud Municipal de Montería indica que un menor de edad y ocho personas adultas son los quemados con pólvora. De ellos, siete son hombres y dos mujeres.

La mayoría de los casos han ocurrido en la Comuna 8, en los barrios La Castellana, El Mora y Brizalia, sectores donde no había casos reportados en períodos anteriores. “En esta comuna se han registrado 4 personas lesionadas, equivalentes al 44% del total. Le siguen el barrio Cantaclaro, en la Comuna 6, con 3 casos, y la Comuna 4, con 2 casos”, dijo la Secretaría de Salud Municipal de Montería.

La alcaldía de Montería reiteró el llamado a la ciudadanía a no manipular pólvora, a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, y a celebrar de manera responsable para prevenir hechos que pongan en riesgo la salud y la vida de las familias monterianas.