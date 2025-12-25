De varias puñaladas dieron muerte a Marcelo Pedraza, de 86 años, al interior de su vivienda, en el barrio El Jardín, del municipio de Aguachica, sur del Cesar.

Este caso violento se registró el pasado 24 de diciembre, aproximadamente a las 7:45 de la noche, cuando la ciudadanía informó a la Estación de Policía, indicando que habían visto salir de la vivienda de la víctima a dos sujetos en actitud sospechosa.

Al llegar, los uniformados verificaron los hechos y evidenciaron el cuerpo sin vida del adulto mayor, el cual presentaba heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

La hipótesis del crimen es que los asesinos ingresaron a la vivienda para hurtarle a Pedraza, el dinero que tenía producto de la venta del café, de la cosecha de su propia finca.

Asimismo, se estableció que horas antes, un hijo del ahora occiso había estado visitándolo y le indicó que se acostara temprano a descansar y que no tuviera comunicación con alguna otra persona.

En este hecho las autoridades investigan quiénes fueron los involucrados para dar con su paradero y correspondiente captura. Al parecer, cerca de la vivienda hay cámaras de seguridad que captaron a los asesinos.

“Se dispuso de un grupo especial de investigación criminal e inteligencia para dar con el paradero y la captura de los responsables de este hecho”, informó el comandante de la Policía en el Cesar, William Javier Morales Vargas.