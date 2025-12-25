En zona rural del municipio de Valledupar, se registró un trágico accidente de tránsito que dejó como saldo a tres hombres muertos y una mujer gravemente herida.

Lea también: Muere motociclista tras chocar con animal que se atravesó en vía del Atlántico

Este hecho sucedió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada de este jueves 25 de diciembre, entre los corregimientos de Caracolí y Los Venados, donde dos motocicletas chocaron de frente, al parecer, motivado a que uno de estos vehículos no llevaba luces.

Según testimonios de la comunidad, una de las víctimas mortales fue Said López, oriundo de Caracolí. Otro hombre de nombre Edilberto, quien residía en Los Venados y se dedicaba a laborar en fincas de la región.

Lea también: Conductor que murió tras accidente en la vía Barranquilla-Santa Marta era docente de un colegio en Baranoa

Del otro fallecido no se ha determinado la identidad, debido a que los levantamientos de cadáveres aún no habían sido realizados y permanecían en la carretera tapados con sabanas suministradas por la ciudadanía.

Asimismo se supo que la mujer lesionada fue trasladada por particulares a una clínica en el municipio de Bosconia, donde su estado de salud es crítico.

Lea también: Fuerte incendio provocó emergencia en el Mercado de Bazurto, en Cartagena

Karin Quintero, líder comunitario de Los Venados, relató que los involucrados, al parecer, se encontraban en estado de alicoramiento en ocasión a la celebración de la Navidad.

“Son hechos que entristecen estos pueblos porque la navidad se estaba llevando con calma y recogimiento, sucede también que muchos conducen las motocicletas sin luces y eso es riesgoso”, relató Quintero.