Tres máquinas de Bomberos de la ciudad de Cartagena atienden a esta hora de la mañana del jueves 25 de diciembre un incendio de grandes dimensiones que se registró en una bodega de ropa situada en el Mercado de Bazurto, concretamente en el sector del Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana.

La conflagración deja pérdidas millonarias porque comprometió bodegas y almacenes comerciales de la zona, por lo que fue necesario cerrar, de manera temporal y parcial, la Avenida Pedro de Heredia. Ante esto las autoridades de tránsito instan a la ciudadanía a tomar vías alternas mientras es superada la emergencia.

Las llamas, de acuerdo con el reporte de la ciudadanía, se hicieron evidentes a las 8:30 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.

Se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.