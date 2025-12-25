Un soldado del Ejército Nacional de nombre Juan que se encontraba disfrutando de un descanso este jueves 25 de diciembre en el municipio de Cereté, Córdoba, resultó herido en la cabeza en medio de un asalto.

El hecho de inseguridad se registró en horas de la madrugada en el barrio Las Palmas y fue perpetrado por dos delincuentes que intentaron atracarlo y como este opuso resistencia fue herido y los autores, a pesar de la reacción de la ciudadanía que los persiguió, huyeron con rumbo desconocido.

El soldado está en recuperación.

Los vecinos del barrio Las Palmas le exigen a la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería que les garantice la seguridad en el sector y que capture a los responsables.