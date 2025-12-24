Un intercambio de mensajes públicos han protagonizado este miércoles el presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por las sesiones extraordinarias que el primero ha convocado para iniciar el control político al polémico decreto de la emergencia económica declarada por Gustavo Petro.

García aseguró en entrevista con la emisora ‘W Radio’ que citará de manera extraordinaria a los congresistas el próximo viernes 26 de diciembre, interrumpiendo así el receso legislativo, para anunciar sesiones de control político al decreto de emergencia económica.

Benedetti reaccionó a través de su cuenta de X al anuncio del presidente del Senado, afirmando que el Congreso aún no puede iniciar el estudio de la emergencia económica, decretada por el Gobierno para recaudar más impuestos ante el hundimiento de la reforma laboral.

“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe. El Congreso se pronunciará sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas”, escribió en la red social.

Agregó el ministro que “el Congreso solo se puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales (pandemia, terremotos, ausencia de transporte, etc). Entonces no se podría sesionar de forma válida por Zoom. El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida”.

Lidio García le respondió por el mismo medio a Benedetti y de paso arremetió contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Indicó que es falso que el Legislativo no pueda iniciar en los próximos días el control político.

“Los excongresistas que hoy ocupan las carteras del Interior y Trabajo defendieron en su momento la autonomía del Congreso; ahora, desde el Ejecutivo, buscan condicionarla. El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado.

Las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar. El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta", aseveró García.